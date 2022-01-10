Белорус Егор Герасимов вышел в основную сетку теннисного турнира в Аделаиде

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в основную сетку турнира категории АТР-250 в австралийской Аделаиде с призовым фондом $430,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче второго квалификационного раунда белорус, занимающий 106-е место в мировом рейтинге, победил представителя Монако Хьюго Ниса, у которого 692-я позиция - 6:2, 6:3. На старте Егор Герасимов в трехсетовом поединке выиграл у аргентинского теннисиста Хуана Черундоло (81-й номер рейтинга АТР) - 6:4, 5:7, 7:5.
В 1/16 финала женского одиночного разряда вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко завтра встретится со шведкой Ребеккой Петерсон (93).
Турнир Adelaide International-2 завершится 15 января. Затем белорусские теннисисты перебазируются в Мельбурн, где 17 января стартует первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии.-0-