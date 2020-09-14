Белорус Егор Герасимов занимает 80-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Герасимов опустился на 80-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В предыдущем рейтинге Егор Герасимов занимал 72-ю позицию, а после неудачных выступлений на открытом чемпионата США в Нью-Йорке и квалификации турнира в австрийском Кицбюэле он оказался на 8 строк ниже, имея 750 зачетных баллов.
Новоиспеченный триумфатор US Open австрийский теннисист Доминик Тим остался на третьем месте в мировом рейтинге, а победитель соревнований в Кицбюэле серб Миомир Кецманович поднялся с 47-й на 39-ю позицию.
Топ-10 рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) - 10860 очков,
2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,
3. Доминик Тим (Австрия) - 9125,
4. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,
5. Даниил Медведев (Россия) - 5890,
6. Стефанос Циципас (Греция) - 5175,
7. Александр Зверев (Германия) - 4650,
8. Маттео Берреттини (Италия) - 2940,
9. Гаэль Монфис (Франция) - 2860,
10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2620.
На этой неделе многие ведущие теннисисты планеты примут участие в крупном турнире в Риме с общим призовым фондом более $5 млн.-0-