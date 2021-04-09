Белорус Егор Козлов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по таэквондо

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский таэквондист Егор Козлов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по версии Всемирной федерации таэквондо (WT), который проходит в Софии (Болгария), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

Спортсмен, выступавший в весовой категории 54 кг, на пути к пьедесталу одержал победы над британцем Джошуа Лонгом и Любомиром Богдановым из Болгарии. В четвертьфинале слабее белоруса оказался израильтянин Том Пашковски. Увы, в споре за место в решающей стадии соревнований Егор Козлов был вынужден признать силу грека Дионисоса Рапсоманикиса. Согласно регламенту соревнований, проигравшие в полуфинальных боях получают бронзовые награды.

Еще одна бронза в данной весовой категории на счету россиянина Вячеслава Бровкина. Золото выиграл 17-летний венгр Омар Гергей Салим, который в доминирующем стиле победил обидчика белорусского спортсмена - 31:9.

Всемирная федерация таэквондо была создана 28 мая 1973 года. С 17 июля 1980 года получила признание Международного олимпийского комитета.-0-