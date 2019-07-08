Белорус Егор Шарамков завоевал серебро в опорном прыжке на летней Универсиаде в Неаполе

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гимнаст Егор Шарамков завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на 30-й Всемирной летней Универсиаде, которая проходит в Неаполе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьи оценили прыжок белорусского гимнаста в 14,350 балла. На высшую ступень пьедестала почета в этой дисциплине поднялся атлет из Республики Корея Хан-Соль Ким (14,650), на третьей позиции остановился бразильский спортсмен Луис Порто (14,350).

Для белорусской сборной - это вторая награда студенческого форума. Ранее белорусский пловец Григорий Пекарский завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м баттерфляем.

Белорусский пловец Григорий Пекарский завоевал бронзу Универсиады в Неаполе В финальном заплыве атлет коснулся бортика бассейна третьим - 23,47 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся австралиец Вильям Янг (23,32 сек), серебряная награда досталась японскому атлету Юя Танака (23,35 сек.).

Участие в летней Универсиаде, которая проходит 3-14 июля, принимают около 8 тыс. атлетов из 170 стран. Всего разыгрывается 222 комплекта медалей. На прошлой летней Универсиаде в Тайбэе белорусские спортсмены получили 9 наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.-0-