Белорус Егор Шпунтов не сумел пробиться в четвертьфинал лыжного спринта на ОИ

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Егор Шпунтов не сумел выйти в финальную стадию спринта свободным стилем на Играх в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квалификации Шпунтов показал только 53-е время, уступив победителю - французу Люке Шанаве - более 17 сек. В четвертьфиналы лыжного спринта пробились 30 лучших спортсменов из 88 стартовавших. На гонку также был заявлен еще один белорус Александр Воронов, но на днях лыжник сдал положительный тест на коронавирус и на данный момент находится на изоляции. Медали в лыжном спринте у мужчин и женщин будут разыграны сегодня.-0-

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Фото Андрея Покумейко