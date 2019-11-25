Белорус Егор Шрамков выиграл бронзу на этапе КМ по спортивной гимнастике в Котбусе

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Шрамков выиграл бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который завершился в Котбусе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Медальным для белоруса стал его коронный вид программы - опорный прыжок. В финальных стартах Егор Шрамков заработал 14,749 балла. Для сравнения, оценка победителя, украинца Игоря Радивилова - 14,849 очка. Опередил белорусского спортсмена и представитель Доминиканской Республики Одрис Рейес, заработавший 14,754 пункта. Еще один белорус Дмитрий Гуринович в опорном прыжке стал девятым, остановившись вне квалификации.

В финальные состязания на брусьях пробился спортсмен из Беларуси Андрей Лиховицкий, однако ему не удалось подняться выше седьмого места. У женщин на брусьях Жанна Метелица стала 16-й, Александра Воробьева - 27-я. Вне финальных стартов белоруски остались и в соревнованиях на бревне.-0-