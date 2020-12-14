Белорус Егор Шрамков выиграл две медали на ЧЕ по спортивной гимнастике в Мерсине

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Шрамков выиграл две медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Мерсине (Турция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский атлет был заявлен в двух видах программы - опорном прыжке и вольных упражнениях и оба раза попал на пьедестал состязаний. Наибольшего успеха воспитанник могилевской городской СДЮШОР "Багима" добился в первом из них, выиграв серебро. Пробившись в финал, Егор Шрамков заработал от судей оценку 14,700 баллов. Обойти его смог лишь украинец Игорь Радивилов (14,733). Бронза на счету израильского спортсмена украинского происхождения Артема Долгопята (14,483).

В вольных упражнениях первенствовал Артем Долгопят (15,000). Второе место занял хорват Аурель Бенович (14,600). У Егора Шрамкова 3-е место и оценка 14,533 балла. Отметим, что могилевчанин был лучшим в квалификации (15,033), но повторить свой успех уже в финальной стадии состязаний не смог.

После успешного для Александра Царевича континентального форума в 2013 году, где он выиграл бронзу в упражнениях на перекладине, белорусские гимнасты медалей на европейских чемпионатах не выигрывали.-0-