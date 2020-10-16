16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Долголевец одержал победу на вечере профессионального бокса в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уроженец Минской области встречался с украинским спортсменом Владиславом Барановым и победил его техническим нокаутом уже в первом раунде.

Остальным представителям Беларуси повезло меньше. Руслан Родзивич после нокаута в первом раунде был вынужден признать поражение от Аскара Жантурсунова из Казахстана. Его земляк Жандос Кыдыралиев во втором раунде техническим нокаутом завершил в свою пользу поединок с Арсением Кобзевым.

Россиянин Эльнур Самедов в восьмом раунде техническим нокаутом победил своего соотечественника Александра Подольского. Еще один спортсмен из России Дмитрий Чудинов признал превосходство британского атлета Жермена Брауна.

В десятираундовом споре экс-чемпиона мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянина Эдуарда Трояновского и француза Реналя Гарридо решением большинства судей викторию праздновал спортсмен из Омска.-0-