Белорус Евгений Кондраченко победил в турнире по шашкам в Санкт-Петербурге

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный гроссмейстер из Гомеля Евгений Кондраченко стал победителем традиционного турнира по шашкам-64 "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в федерации этого вида спорта.
Белорус по итогам соревнований набрал 14 очков из 18 возможных и опередил россиян Михаила Горюнова (второе место) и Григория Гетманского (третья позиция). Также Евгений Кондраченко первенствовал в турнире по молниеносной игре.
В Санкт-Петербурге выступили 74 спортсмена из пяти стран.-0-
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