Белорус Евгений Королек победил в омниуме на "Гран-при Москвы-2019"

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА. Белорусский велогонщик Евгений Королек занял первое место на международных соревнованиях по велоспорту на треке "Гран-при Москвы-2019" в омниуме, сообщили БЕЛТА организаторы.

Спортсмен набрал 128 очков. На втором месте оказался россиянин Сергей Мальнев с результатом 123 очка, на третьем - Кристос Воликакис из Греции (у него 119 очков).

"Гран-При Москвы-2019" проходит с 1 по 3 июня на велотреке "Крылатское". Участие в турнире "Гран-При Москвы" позволяет спортсменам набирать рейтинговые очки для участия в этапах Кубка мира - отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио-2020.

В соревновании принимают участие гонщики из более чем 20 стран: спортсмены-призеры Олимпийских игр Денис Дмитриев, Дарья Шмелева, Анастасия Войнова и Шейн Перкинс (Россия), призеры чемпионата мира 2018 и 2019 годов, многократные победители и призеры азиатских чемпионатов и азиатских игр Томоюки Кавабата и Юдай Нитта (Япония), чемпион мира, многократный победитель и призер чемпионатов Европы и кубков мира Йоахим Айлерс (Германия), призеры чемпионатов мира Себастиан Вижьер и Паулин Грабош (Франция), победители кубков мира Василиус Лендел и Симона Крупецкайте (Литва).

В программе соревнований: спринт, гит 500 м с места, гит 1 тыс. м с места, кейрин, омниум, гонка по очкам, гонка с выбыванием, мэдисон.

Соревнования проходят под эгидой UCI. Организаторами мероприятия выступают Федерация велосипедного спорта России, Департамент спорта города Москвы, Федерация велосипедного спорта в городе Москве.-0-