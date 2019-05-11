11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Королек стал победителем Кубка Минска по велоспорту, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финишном спурте пелотон настиг группу отрыва, в которой находился и представитель команды "Минск" Сергей Попок. В массовом финише у Дворца спорта лучше проявил себя Евгений Королек, который занял первое место. В 2017 году он также побеждал в столице Беларуси в гонке "Гран-при Минска". Эти престижные соревнования стартуют 12 мая с Октябрьской площади.

Второе место в Кубке Минска занял Онур Балкан (Турция), бронзовым призером стал Максим Пискунов из российской команды "Марафон-Тула". Приз самого активного гонщика получил Сергей Попок из велогруппы "Минск", а в командном зачете победила национальная сборная Беларуси. Всего в гонке приняли участие 148 атлетов из 27 команд.

Перед стартом соревнований состоялось представление команд, а стартовую ленточку гонки перерезали вице-президент Европейского союза велосипедистов Александр Гусятников, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская, председатель наблюдательного совета велоклуба "Минск" Борис Васильев, заместитель директора фонда "II Европейские игры 2019 года" Сергей Шаблыко.

Стартовавшая велосипедная неделя в столице Беларуси продолжится 12 мая стартом (12.00) на Октябрьской площади престижного турнира "Гран-при Минска". Гонка пройдет по маршруту II Европейских игр. Участники проедут 150 км (10 кругов по 15 км) по улицам города, велосипедистам придется проехать и участок брусчатки, который считается одним из сложных для преодоления.

На II Европейских играх в Минске в велоспорте на шоссе будут разыграны четыре комплекта медалей среди мужчин и женщин в групповой и индивидуальных гонках.-0-

Фото Рамиля Насибулина