Белорус Евгений Королек выиграл серебро ЧЕ по велоспорту на треке

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Белорус Евгений Королек выиграл серебро чемпионата Европы по велоспорту на треке в дисциплине омниум, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский спортсмен набрал по ходу гонки 116 очков. На 12 пунктов его смог опередить британец Мэтью Уолс (128). Ставший бронзовым медалистом португалец Юрий Лейтао уступил Евгению Корольку один балл.
Это вторая медаль для белорусской сборной на чемпионате Европы по велоспорту на треке в Пловдиве (Болгария). Ранее серебро в скрэтче выиграла Анна Терех.
Чемпионат Европы по велоспорту на треке продлится в Пловдиве (Болгария) до 15 ноября. За это время станут известны обладатели 22 комплектов наград.
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