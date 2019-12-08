Белорус Евгений Королек занял 4-е место на этапе КМ по велоспорту на треке в Новой Зеландии

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Евгений Королек занял 4-е место в мужском кейрине на этапе Кубка мира по велоспорту на треке, завершившемуся в новозеландском Кембридже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обогнать белоруса смогли лишь украинец Роман Гладыш, ставший победителем гонки, а также Рой Эфтинг из Нидерландов и Христос Воликакис из Греции, обеспечившие себе серебро и бронзу соответственно.

Кроме того, белорусский дуэт Роман Тишков и Михаил Шеметов выступил сегодня в мэдисоне. Однако выше 12-го места гонщики подняться не смогли. Выиграли в этом виде программы новозеландцы Аарон Гэйт и Кэмпбелл Стюарт. Вторыми финишировали австралийцы Келланд О'Брайен и Кэмерон Мейер. Замкнул тройку сильнейших дуэт из Италии Микеле Скартеццини и Франческо Ламон.

В итоге белорусские мастера велогонок на треке остались без наград четвертого в сезоне этапа Кубка мира, по результатам которого разыгрывались не только медали, но и очки в олимпийский рейтинг. Следующие этапы Кубка мира примут австралийский Брисбен (13-15 декабря) и канадский Милтон (24-26 января 2020 года).-0-