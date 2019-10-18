Белорус Евгений Королек занял 4-е место в скретче на ЧЕ по велотреку

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мужском скретче на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Нидерландах, белорус Евгений Королек занял 4-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу в соревнованиях одержал испанец Себастьян Мора Ведри. Вторым стал греческий спортсмен Христос Воликакис, замкнул тройку лучших голландец Вим Струтинга.

В женской гонке на выбывание не было равных голландке Кирстен Вилд. Британка Эмили Нельсон выиграла серебро. Бронза у польки Николь Плосай. Белоруска Полина Пивоварова завершила данный вид программы на 9-й позиции итогового протокола.

После двух дней состязаний белорусская команда не открыла счет наградам континентального первенства. Лидерство захватили британцы - 2 золота, 2 серебра и 1 бронза. Нидерландская дружина на второй позиции (2-0-2). Третье место у итальянской команды (1-1-1).-0-