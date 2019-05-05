Белорус Евгений Соболь победил в веломногодневке "Пять колец Москвы"

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велогонщик клуба "Минск" Евгений Соболь победил в общем зачете престижной велогонки "Пять колец Москвы", сообщает корреспондент БЕЛТА.
По итогам четвертого этапа он финишировал третьим, что позволило ему занять первое место в генеральной классификации. Выиграл заключительный отрезок многодневки другой представитель велоклуба "Минск" Владислав Тимошик.
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