Белорус Геннадий Лаптев завоевал золото во второй день ЧЕ по тяжелой атлетике в Грузии

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Геннадий Лаптев (весовая категория - 61 кг) завоевал золотую награду во второй день чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми (Грузия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сумме двоеборья (рывке и толчке) он показал лучший результат на континентальном форуме - 286 кг (133+153), установив также новый рекорд Беларуси. Серебряной медалью отметился атлет из Турции Сезер Бюньямин - 283 кг (132+151), бронза у его партнера по команде Ферди Хардала - 282 кг (127+155).

В шаге от пьедестала почета остановилась белоруска Людмила Псыщаница (55 кг), которая в сумме двоеборья набрала 187 кг (82+105).

Как сообщалось, днем ранее Юлия Асаенок (45 кг) завоевала бронзовую награду в двоеборье.

За 60 комплектов наград на континентальном форуме соревнуются более 400 атлетов из 47 стран. Также данный турнир носит статус лицензионного. Его участники смогут завоевать очки, необходимые для выступления на Олимпийских играх в Токио-2020. Завершится чемпионат Европы 13 апреля.-0-