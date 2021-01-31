Белорус Игнат Головатюк занял 9-е место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА /. Белорус Игнат Головатюк занял девятое место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат белоруса – 34,713 сек. Первенствовал в данном виде программы спортсмен из Нидерландов Рональд Мюлдер – 34,555 сек. Серебро выиграл еще один представитель этой страны Хьен Оттерспир – 54, 590 сек. Замкнул тройку сильнейших канадец Лоран Дюбрей – 34,594 сек. Выступавший в дивизионе В белорус Артем Чабан занял третье место – 35,633 сек.

Выступал Игнат Головатюк и на дистанции вдвое длинней и также занял седьмое место, финишировав со временем – 1 мин. 08,556 сек. Тройку лучших в данном виде программы составили Кай Вербай из Нидерландов (1 мин. 07,355 сек.), его соотечественник Томас Крол – 1 мин. 07,581 сек. а также канадец Лоран Дюбрей – 1 мин. 08,185 сек. Выступавший в Дивизионе В белорусский конькобежец Виктор Руденко занял пятое место – 1 мин. 10,475 сек.

У женщин на дистанции 500 м Анна Нифонтова завершила состязания на девятом месте в итоговом протоколе – 38,029 сек. Золото тут выиграла голландка Фемке Кок – 37,333 сек. Второе место у россиянки Ангелины Голиковой – 37,372 сек. Третью позицию оставила за собой еще одна россиянка Дарья Кочанова – 37,637 сек.

В стартах на 1000м у женщин первенствовала американка Бриттани Боу – 1 мин. 13,960 сек. Второе место у россиянки Ангелины Голиковой – 1 мин. 14,054 сек. Замкнула тройку сильнейших Фемке Кок из Нидерландов – 1 мин. 14,475 сек. Белоруска Анна Нифонтова – 12- я (1 мин. 16,824 сек.). Еще одна белорусская конькобежка Екатерина Слоева выступала в Дивизионе В, заняв третье место с результатом 1 мин. 17,441 сек.

В стартах на 3000 м среди женщин белоруска Марина Зуева заняла 12-е место – 4 мин.05,520 сек. Тройку сильнейших составили россиянка Наталья Воронина, установившая рекорд спортсооружения – 3 мин. 56,853 сек. и мировое достижение для равнинных катков, а также голландки Антуанетте де Йонг (3 мин. 58,908 сек) и Ирэн Схоутен (4 мин.00,153 сек.).

Среди спортсменок выступавших в Дивизионе В Екатерина Слоева финишировала с третьим результатом, который стал ее новым персональным достижением - 4 мин. 08,690 сек. Еще одна представительница Беларуси Анна Ковалева заняла – 12-е место (4 мин. 16, 667 сек).

В забегах на 5000 м у мужчин победу праздновал Патрик Рест из Нидерландов – 6 мин.05,960 сек. Нильс ван дер Пул выступающий за Швецию стал серебряным медалистом – 6 мин. 08,393 сек. Бронза у россиянина Сергея Трофимова – 6 мин. 10,865 сек. Белорус Егор Домарацкий, выступавший в Дивизионе В, со временем 6 мин. 32,830 сек. занял 15-е место в итоговом протоколе.-0-