Белорус Игорь Ярошевич стал третьим на юниорском ЧМ по греко-римской борьбе в Таллине

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Игорь Ярошевич стал третьим на юниорском чемпионате мира по греко-римской борьбе, который проходит в Таллине (Эстония), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступая в весовой категории 87 кг, белорусский атлет в решающем поединке за бронзовую медаль оказался сильнее борца из Ирана. Также на третьей позиции остановился турок Бедирхан Тан. Золотую награду завоевал россиянин Илья Ермоленко, серебро досталось грузину Георгию Кацанашвили.

Завершится мировой форум среди юниоров сегодня.-0-