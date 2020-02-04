Белорус Илья Ивашко победил на старте теннисного турнира в Индии

Илья Ивашко. Фото из архива
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (152-й номер рейтинга АТР) успешно стартовал на турнире в индийской Пуне с призовым фондом $546 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке первого раунда одиночного разряда Илья Ивашко обыграл россиянина Евгения Донского (109) - 6:3, 6:2 и вышел в 1/8 финала.
Также сегодня белорусский теннисист Егор Герасимов (90) в 1/16 финала одиночного разряда победил в двух сетах итальянца Паоло Лоренци (115) - 6:2, 6:3.
Завтра в первом раунде парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих встретятся с австралийским дуэтом Джеймс Дакворт / Мэтт Рид.
Соревнования в Пуне завершатся 9 февраля.-0-