Белорус Илья Ивашко победил на старте теннисного турнира в Софии

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко победно стартовал на турнире в Софии с призовым фондом $419,4 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/16 финала белорус, занимающий 45-е место в мировом рейтинге, выиграл в двух партиях у испанца Пабло Андухара, который находится на 92-й строке, - 6:4, 6:3. Завтра во втором раунде соперником Ильи Ивашко будет французский теннисист Гаэль Монфис (20).

Еще один белорус Егор Герасимов (112) в первом круге одолел в трехсетовом поединке представителя Канады Вашека Поспишила (68) - 5:7, 7:6 (10:8), 6:3. В матче за выход в четвертьфинал Егор Герасимов встретится с 14-й ракеткой планеты Янником Синнером из Италии. Герасимов пробился в основную сетку состязаний в болгарской столице, одержав две победы в квалификации.

На женском турнире в казахстанском Нур-Султане с призовым фондом $235 тыс. белорусская теннисистка Вера Лапко (408) в 1/8 финала одиночного разряда сегодня сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (47). В игре 1/16 финала Вера Лапко обыграла немецкую теннисистку Юле Нимайер (132) - 7:5, 4:6, 6:4. На старте парного разряда Вера Лапко и еще одна белоруска Лидия Морозова одолели в трехсетовом противостоянии британско-индийским тандем Эмили Уэбли-Смит / Рутуя Бхосале - 6:2, 4:6, 10:1.

На состязаниях в американском Чикаго с призовым фондом $565 тыс. Виктория Азаренко (34) в 1/32 финала выиграла у китаянки Чжан Шуай (49) и во втором раунде встретится с американкой Хейли Баптист (174). Александра Саснович (106) в 1/32 финала победила американскую теннисистку Мэдисон Киз (48), а сегодня будет соперничать с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (17). Еще одна белоруска Ольга Говорцова (136) проиграла в первом раунде немецкой теннисистке Андреа Петкович (64). В 1/8 финала парного разряда Ольга Говорцова и американка Куинн Глисон уступили украинскому дуэту Людмила Киченок / Марта Костюк - 7:6 (7:5), 4:6, 9:11.-0-