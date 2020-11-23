Белорус Илья Ивашко поднялся на 107-е место в рейтинге АТР

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на 107-е место в мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Неделю назад Илья Ивашко занимал 112-ю позицию, а после победы на турнире в итальянском Ортизеи переместился на пять строк выше, набрав 674 очка. Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов находится на 78-м месте, имея 820 зачетных баллов, у Владимира Игнатика 130 очков и 331-я позиция.
В первой десятке рейтинга АТР изменений не произошло:
1. Новак Джокович (Сербия) - 12 030 очков,
2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,
3. Доминик Тим (Австрия) - 9125,
4. Даниил Медведев (Россия) - 8470,
5. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,
6. Стефанос Циципас (Греция) - 5925,
7. Александр Зверев (Германия) - 5525,
8. Андрей Рублев (Россия) - 4119,
9. Диего Шварцман (Аргентина) - 3455,
10. Маттео Берреттини (Италия) - 3075.
В топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) также все осталось по-прежнему:
1. Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) - 7255,
3. Наоми Осака (Япония) - 5780,
4. София Кенин (США) - 5760,
5. Элина Свитолина (Украина) - 5260,
6. Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,
7. Бьянка Андрееску (Канада) - 4555,
8. Петра Квитова (Чехия) - 4516,
9. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4505,
10. Арина Соболенко (Беларусь) - 4220.
Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко осталась на 13-й позиции, имея в своем активе 3426 баллов, Александра Саснович занимает 90-е место, набрав 833 очка, у Ольги Говорцовой 570 баллов и 133-я позиция, Вера Лапко имеет 207 очков и находится на 293-м месте.-0-