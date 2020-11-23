Белорус Илья Ивашко поднялся на 107-е место в рейтинге АТР

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на 107-е место в мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неделю назад Илья Ивашко занимал 112-ю позицию, а после победы на турнире в итальянском Ортизеи переместился на пять строк выше, набрав 674 очка. Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов находится на 78-м месте, имея 820 зачетных баллов, у Владимира Игнатика 130 очков и 331-я позиция.

В первой десятке рейтинга АТР изменений не произошло:

1. Новак Джокович (Сербия) - 12 030 очков,

2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,

3. Доминик Тим (Австрия) - 9125,

4. Даниил Медведев (Россия) - 8470,

5. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,

6. Стефанос Циципас (Греция) - 5925,

7. Александр Зверев (Германия) - 5525,

8. Андрей Рублев (Россия) - 4119,

9. Диего Шварцман (Аргентина) - 3455,

10. Маттео Берреттини (Италия) - 3075.

В топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) также все осталось по-прежнему:

1. Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) - 7255,

3. Наоми Осака (Япония) - 5780,

4. София Кенин (США) - 5760,

5. Элина Свитолина (Украина) - 5260,

6. Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,

7. Бьянка Андрееску (Канада) - 4555,

8. Петра Квитова (Чехия) - 4516,

9. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4505,

10. Арина Соболенко (Беларусь) - 4220.

Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко осталась на 13-й позиции, имея в своем активе 3426 баллов, Александра Саснович занимает 90-е место, набрав 833 очка, у Ольги Говорцовой 570 баллов и 133-я позиция, Вера Лапко имеет 207 очков и находится на 293-м месте.-0-