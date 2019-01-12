Илья Ивашко проиграл финал теннисного турнира в Канберре

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (94-й номер рейтинга АТР) проиграл в финале турнира в австралийской Канберре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке белорус уступил польскому теннисисту Хуберту Гуркачу (88) - 4:6, 6:4, 2:6.
До этого Илья Ивашко обыграл австралийца Джеймса Фроули, чилийца Томаса Барриоса, француза Эллиота Бенчетрита и аргентинского теннисиста Ренцо Оливо.
На следующей неделе Илья Ивашко примет старт в первом в сезоне турнире серии "Большого шлема" - открытом чемпионате Австралии в Мельбурне. Его первым соперником будет тунисский теннисист Малик Жазири, занимающий 42-е место в мировом рейтинге.-0-
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