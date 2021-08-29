Белорус Илья Ивашко выиграл теннисный турнир ATP в США

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисист Илья Ивашко выиграл международный турнир ATP в американском городе Уинстон-Сейлеме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче белорус победил соперника из Швеции Микаэля Имера - 6:0, 6:2. Чтобы добиться успеха, у уроженца Минска ушло 56 минут.

Это первый успех Ильи Ивашко на состязаниях под эгидой Ассоциации теннисистов профессионалов. Ранее подробного успеха в одиночном разряде среди белорусских теннисистов добивался Максим Мирный, оставивший за собой главный приз в состязаниях в Роттердаме (Нидерланды). Случилось это в феврале 2003 года.

Призовой фонд турнира в Уинстон-Сейлеме составил около $718 тыс.-0-