Белорус Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в США

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (63-й номер мирового рейтинга) пробился в полуфинальную стадию турнира в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом $717,9 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.В четвертьфинале белорус переиграл в двух сетах испанца Пабло Карреньо-Бусту (12) - 7:6 (7:2), 6:3. До этого Илья Ивашко был сильнее итальянца Андреаса Сеппи (88) - 6:4, 6:4, потом одолел хорвата Марина Чилича (36) - 4:6, 7:5, 6:4, а в 1/8 финала не оставил шансов немецкому теннисисту Яну-Леннарду Штруффу (52) - 6:2, 6:1. В поединке за выход в финал соперником белоруса будет финский теннисист Эмил Руусувори (76).На женском турнире в американском Кливленде с призовым фондом $235 тыс. белоруска Александра Саснович (99) проиграла в четвертьфинале румынке Ирине Бегу (74) - 2;6, 4:6. На старте соревнований белоруска выиграла у американской теннисистки Кристины Макхейл (119) - 6:4, 7:5, а в 1/8 финала обыграла представительницу Аргентины Надю Подорошку (37) - 6:7 (7:9), 6:4, 6:4.Эти турниры являются последней проверкой сил перед стартом последнего в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата США, который пройдет с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке.-0-