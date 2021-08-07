Белорус Илья Полозков идет третьим после двух видов олимпийского турнира пятиборцев

Илья Полозков. Фото из архива
Новости темы "Олимпиада в Токио"
7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Илья Полозков занимает третье место перед двумя заключительными видами олимпийского турнира по современному пятиборью, передает корреспондент БЕЛТА.
После соревнований по фехтованию и плаванию представитель Беларуси имеет в своем активе 552 очка. Лидирует британский пятиборец Джозеф Чунг, у которого 573 балла, вторым идет корейский спортсмен Чин-Хва Чун. Следующий вид программы - конкур, а затем пройдет решающий этап - комбинация бег и стрельба.
Вчера в женском турнире белорусские спортсменки выступили неудачно - Анастасия Прокопенко заняла 8-е место, а Ольга Силкина оказалась на 18-й строке итогового протокола.-0-