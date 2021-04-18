Белорус Илья Полозков выиграл серебро этапа КМ по современному пятиборью в Софии

18 апреля, Минск /Корр БЕЛТА/. Белорус Илья Полозков выиграл серебряную награду на этапе Кубка мира по современному пятиборью, который завершился в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус набрал сумму в 1427 очков. Опередить его удалось лишь британскому спортсмену Джозефу Чуну. В заключительном виде программы победитель опередил представителя Могилевской области в главной команде страны на восемь секунд и набрал итоговые 1435 пунктов. Третье место занял венгерский пятиборец Роберт Каса. Он отстал от лидера на 16 секунд, а по итогам пяти видов программы набрал 1419 очков.

Еще один белорусский пятиборец Ярослав Радюк с суммой 1307 очков занял в итоговом протоколе 35-е место.

Таким образом, белорусская команда завоевала в Софии две награды. Накануне бронзу в состязаниях женщин выиграла Анастасия Прокопенко. Стоит отметить, что этот этап был последним накануне финала Кубка мира.