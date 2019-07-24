Белорус Илья Шиманович стал пятым в финале ЧМ по плаванию на 50 м брассом

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Шиманович в финале чемпионата мира по плаванию на дистанции 50 м брассом стал пятым. Турнир проходит в Кванджу (Республика Корея) с 21 по 28 июля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале белорус показал четвертый результат - 26,77 сек. В финальном заплыве Илья Шиманович преодолел дистанцию за 26,85 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся спортсмен из Великобритании Адам Пити - 26,06 сек. Серебро выиграл бразильский пловец Фелипе Лима (26,66 сек.), бронзу завоевал его партнер по команде Жоао Гомеш (26,69 сек.).

Как сообщалось, сегодня белорусский квартет в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Анастасии Шкурдай и Оксаны Демидовой в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м получил лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио.-0-