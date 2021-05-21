Белорус Илья Шиманович вышел в финал ЧЕ по плаванию в Венгрии на дистанции 50 м брассом

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Шиманович вышел в финал на дистанции 50 м брассом на чемпионате Европы по плаванию в Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время белоруса, который занял в своем заплыве второе место, - 26,47 сек. Опередить его смог лишь титулованный британец Адам Пити - 26,38 сек.

На дистанции 200 м брассом у женщин решающий заплыв выиграла британка Молли Реншоу - 2 мин. 21,34 сек. Второе место у швейцарки Лизы Мами - 2 мин. 22,05 сек. Третье - у россиянки Юлии Ефимовой (2 мин. 22,16 сек.).

В финальном заплыве на 200 м вольным стилем у мужчин первенствовал россиянин Мартин Малютин с результатом 1 мин. 44,79 сек. Это третье золото спортсмена из соседней страны на нынешнем чемпионате континента. Серебро и бронзу завоевали британцы Данкан Скотт (1 мин. 45,19 сек.) и Томас Дин (1 мин. 45,34 сек.) соответственно.

В финале женской эстафеты 4х200 м вольным стилем тройку сильнейших составили команды Великобритании - 7 мин. 53,15 сек., Венгрии - 7 мин. 56,26 сек., Италии - 7 мин. 56,72 сек.-0-