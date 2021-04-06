Белорус Илья Жерновский занял 8-е место на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Илья Жерновский, выступавший в весовой категории 73 кг занял восьмое место по итогам состязаний в двоеборье на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уроженцу Витебска по сумме двух упражнений покорился вес 326 кг (рывок: 150 кг+ толчок 176 кг). Чемпионом континента в двоеборье в весе 73 кг стал турецкий тяжелоатлет Данияр Исмаилов – 341 кг (рывок: 160 кг + толчок: 181 кг). Серебро у Марина Робу из Молдовы – 339 кг (156 кг + 183 кг). Бронзу выиграл албанец Брикен Цалья – 336 кг (152 кг+184 кг).

В состязаниях женщин по сумме двоеборья в категории 64 кг первенствовала румынка Лоредана Тома – 244 кг (рывок: 114 кг + толчок: 130 кг). Серебро на счету британки Сары Дэвис – 230 кг (101 кг+129 кг). Россиянка Анастасия Анзорова заняла третье место – 222 кг (100 кг+122 кг).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике завершится 11 апреля.-0-