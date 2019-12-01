Белорус Иван Литвинович выиграл серебро ЧМ по прыжкам на батуте в Японии

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Иван Литвинович выиграл серебро чемпионата мира по прыжкам на батуте в Токио в индивидуальных прыжках у мужчин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко поздравил белорусских батутистов с золотой медалью на чемпионате мира в Токио "Это было яркое выступление, которое позволило опередить сильных соперников и подтвердило высочайший класс белорусской школы прыжков на батуте", - говорится в поздравлении.

Он единственный из белорусов попал в финальный раунд данного вида программы - титулованный Владислав Гончаров остановился на 13-й строке итогового протокола. В решающей стадии соревнований Иван Литвинович получил за свою программу оценку 61,52 пункта. Опередить белоруса смог только спортсмен из Китая Гао Лей: бронзовый призер Игр-2016 в Рио заработал 61,705 балла и стал чемпионом мира. Третье место также за представителем Китая Дон Доном - 61,05 очка.

Таким образом, Иван Литвинович выиграл для Беларуси неименную олимпийскую лицензию.

В аналогичных стартах у женщин первенствовала японка Мори Хикару - 55,86 очка. Серебро у ее соотечественницы Доихата Хисато - 55,225 балла. Бронза обрела канадскую прописку благодаря Розанне Макленнан (54,82). Белоруски в решающую стадию соревнований не пробились.

Кроме чемпионата мира, лицензии в Токио разыгрываются и по итогам этапов Кубка мира. Таким образом, спортсменки из Беларуси сохраняют шансы на попадание в число участниц Олимпиады-2020.-0-

Белорусская мужская команда выиграла золото ЧМ по прыжкам на батуте Белорусы Владислав Гончаров, Иван Литвинович и Олег Рябцев выиграли золото в командных состязаниях чемпионата мира по прыжкам на батуте в Японии.

Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли серебро ЧМ по прыжкам на батуте В квалификации белорусский дуэт заработал оценку 96,11 балла и уверенно возглавил группу претендентов на золотые медали планетарного первенства. Однако в финале Владислав Гончаров и Олег Рябцев с оценкой 52,400 балла пропустили вперед японцев Тасаки Кацуфуми и Мунетомо Джинга.