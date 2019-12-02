Белорус Иван Логимахов занял 30-е место на этапе Кубка мира по шорт-треку в Японии

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Иван Логимахов занял 30-е место на дистанции 1500 м в группе 1 на этапе Кубка мира по шорт-треку в Нагое, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тройку сильнейших в гонке на 1500 м составили азиатские спортсмены, представители Республики Корея Пак Чжи Вон и Ли Чун Су, а также японец Ибуки Хаяши.

Также Иван Логимахов занял 38-ю позицию в итоговом протоколе в стартах на 500 м. Золотую медаль здесь выиграл венгерский шорт-трекист Лю Шаоанг. Россиянин Павел Ситников с серебром, у корейца Пак Ин Вука - бронза.

Белорусский спортсмен Александр Жерманов на дистанции 1000 м занял 35-е место. Победу в этом виде программы вновь праздновал Пак Чжи Вон, у Лю Шаоанга - серебро. Россиянин Семен Елистратов - третий. В стартах на 1500 м белорусский спортсмен выступал в группе 2, где остановился на 33-м месте.

В состязаниях женщин на 500 м белоруска Анна Изофатова заняла 32-е место. Золото выиграла канадка Ким Бутен. Следом за ней в числе призеров завершили решающую гонку итальянка Арианна Фонтана и представительница Республики Корея Ким Чи Ю.

В соревнованиях на 1000 м белоруска, выступавшая в группе 1, заняла 34-е место. Еще одна белоруска Ольга Талаева финишировала 32-й. Победила кореянка Но А Реум. Второе место у голландки Сюзанне Схюлтинг. Кристен Сантос из США выиграла бронзу. Старты на 1500 м в группе 2 Ольга Талаева завершила на 29-й позиции итогового протокола.-0-