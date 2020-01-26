Белорус Иван Тулатин занял 10-е место на ЧМ среди юношей и юниоров по биатлону в Швейцарии

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Иван Тулатин занял 10-е место в индивидуальной гонке на 12,5 км в младшей возрастной группе на чемпионате мира среди юношей и юниоров по биатлону в Ленцерхайде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский спортсмен пришел к финишу уступив победителю 2 мин. 11,5 сек. и допустив четыре промаха. Викторию праздновал Мартин Невланд из Норвегии, показавший итоговое время 36 мин. 36,4 сек. (3 промаха). Второе место у француза Дамиана Леве, который допустив одну неточность на огневых рубежах уступил скандинаву 12,9 сек. Замкнул тройку сильнейших еще один представитель Франции, Эрик Перро, с двумя промахами пришедший к финишу через 30,7 сек. после чемпиона.

Всего до финиша добрались 100 спортсменов.

Чемпионат мира -2020 по биатлону среди (U-19) и юниоров (U-21) стартовавший в швейцарском Ленцерхайде продлится с 26-го января по 2-е февраля. В программу состязаний включены индивидуальные и спринтерские гонки, гонки преследования и эстафеты.-0-