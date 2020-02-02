Белорус Иван Тулатин занял 5-е место в гонке преследования на юношеском ЧМ по биатлону в Швейцарии

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Иван Тулатин занял 5-е место в гонке преследования на завершающемся сегодня в Швейцарии юношеском чемпионате мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Иван Тулатин, стартовавший под десятым номером, допустил пять промахов и уступил победителю 1 мин. 22,3 сек. Золотую медаль выиграл норвежец Мартин Невланд - 26 мин. 28 сек. (1 промах). Чех Ондржей Манек стал обладателем серебра: несмотря на безошибочную стрельбу, он уступил скандинаву 25,5 сек. Бронзовый медалист словенец Ловро Планко с тремя промахами проиграл на финише норвежцу 52 сек.

Чемпионат мира - 2020 по биатлону среди юношей (U-19) и юниоров (U-21) в швейцарском Ленцерхайде проходит с 26 января по 2 февраля. На счету белорусской сборной бронзовая медаль юниора Дмитрия Лазовского в спринтерской гонке на 10 км.-0-