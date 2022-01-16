Белорус Юрий Голуб завоевал второе золото паралимпийского ЧМ по лыжным видам спорта

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Юрий Голуб завоевал свое второе золото паралимпийского чемпионата мира по лыжным видам спорта в норвежском Лиллехаммере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня вместе с лидером Владимиром Чепелиным Юрий Голуб выиграл гонку биатлонистов на 10 км для спортсменов с нарушением зрения. Вчера их тандем был лучшим на спринтерской дистанции протяженностью 6 км. Кроме того, Юрий Голуб с лидером Никитой Масловским завоевал бронзовую медаль лыжной гонки на 12,5 км классическим ходом.

Владимир Чепелин и Юрий Голуб. Фото Национального Паралимпийского комитета Беларуси

В активе белорусов еще две награды. В первый день соревнований золото мирового первенства в копилку белорусской команды принесла Светлана Сахоненко (лидер - Дмитрий Будилович), которая первенствовала в лыжной гонке на 10 км классическим ходом среди инвалидов по зрению. Валентина Шиц стала обладательницей серебра на дистанции 7,5 км среди инвалидов-колясочников.

На этом чемпионате планеты Беларусь представляют более 20 спортсменов, которые участвуют в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. Всего в Лиллехаммере выступают около 800 атлетов со всей планеты. Это первый паралимпийский чемпионат мира по снежным видам - лыжным гонкам, горным лыжам, биатлону и сноуборду, который проходит в одной стране.

Состязания в Лиллехаммере завершатся 23 января, после чего группа белорусских биатлонистов и лыжников отправится в шведский Эстерсунд, где состоится заключительный этап Кубка мира перед Паралимпиадой-2022. Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.-0-