Белорус Юрий Щербацевич вышел в финал олимпийского турнира по стрельбе

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Юрий Щербацевич пробился в финал соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в квалификации белорусский стрелок набрал 1176 очков и вошел в число восьми финалистов, которые поспорят за олимпийские медали. Лучший результат в квалификационной стадии показал российский спортсмен Сергей Каменский, в активе которого 1183 очка.

Финал в этой дисциплине стрелкового спорта состоится сегодня.-0-