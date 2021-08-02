Белорус Юрий Щербацевич занял 7-е место в олимпийском турнире по стрельбе

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Юрий Щербацевич занял 7-е место в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, передает корреспондент БЕЛТА.

В финале белорусский стрелок долгое время шел в тройке лидеров, но ближе к финишу допустил ошибку в одной из серий и в итоге занял лишь 7-ю строку в итоговом протоколе, набрав 406,3 балла.

Олимпийским чемпионом в заключительном виде стрелковой программы стал китайский спортсмен Чжан Чанхун - 466,0, серебряная медаль досталась россиянину Сергею Каменскому (464,2), бронза у сербского стрелка Миленко Себича (448,2).-0-