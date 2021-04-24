Белорус Кирилл Маскевич выиграл серебряную медаль ЧЕ по борьбе в Польше

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Кирилл Маскевич, выступающий в весовой категории 87 кг выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Варшаве (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На пути к медальному успеху борец из Борисова победил венгра Виктора Леринца – 9:0, россиянина Милада Алирзаева и Торнике Дзамашвили из Грузии – 9:2. В решающем поединке он противостоял представителю Сербии Зураби Датунашвили.

Выигрывая после первого периода с минимальным преимуществом – 1:0, белорус не смог удержать победный счет. Сначала судьи наказали Кирилла Маскевича за пассивность и поставили в партер, чем воспользовался его соперник.

Он дважды проведя переворот накатом. Попытки борисовчанина при счете 1:5 изменить ситуацию ни к чему не привели. Зураби Датунашвили стал чемпионом Европы.

Бронзовые медали в данном весе выиграли титулованный украинец Жан Беленюк и Милад Алирзаев.

В весе 130 кг Беларусь представлял Павел Рудаков. Он завершил турнирную борьбу потерпев поражение от Марка Костевича из Хорватии – 0:9.

Бронзовые медали в состязаниях "тяжей" выиграли Зураби Гедехаури из России и Эдуард Попп из Германии. Золото в споре двух титулованных атлетов Якоби Кажая из Грузии и Ризы Каяалпа из Турции выиграл атлет из страны на берегах Босфора (3:1), став девятикратным чемпионом Европы.

В заключительный день континентального форума по греко-римской борьбе белорусский спортсмен Радик Кулиев оспорит золото в финале категории 82 кг. Кроме того, Глеб Макаренко (60 кг) и Николай Стадуб (97 кг) поборются за бронзовые медали турнира.-0-