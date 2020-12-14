Белорус Кирилл Маскевич выиграл золото личного Кубка мира по борьбе в Белграде

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Кирилл Маскевич выиграл золото личного Кубка мира по греко-римской борьбе, который проходит в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступающий в весовой категории 87 кг борисовчанин в решающем поединке досрочно победил олимпийского чемпиона Давита Чакветадзе - 10:0. Россиянин в итоге стал обладателем серебра турнира. Еще две бронзовые награды в этой весовой категории выиграли сербский атлет Зураби Датунашвили и украинец Семен Новиков.

Что касается исхода финальных схваток второго дня в остальных весовых категориях представительного турнира, то тут тон задавали россияне, выигравшие три золотые медали.

В весе 55 кг первенствовал представитель соседней страны Эмин Сефершаев. Второе место занял турок Сериф Килич. Азербайджанец Эльданиз Азизли и алжирский спортсмен Абделькарим Фергат стали обладателями бронзы.

Еще один россиянин Назир Абдуллаев не знал себе равных в категории 67 кг. Серебро на счету азербайджанца Исламбека Дадова. Бронзовые медали пополнили коллекции наград армянина Славика Галтяна и поляка Романа Пацурковского.

Третью золотую медаль для сборной России завоевал двукратный олимпийский чемпион Роман Власов (77 кг). Серебряная награда досталась венгру Золтану Леваи. Сербский атлет Виктор Немеш и молдованин Александрин Гуту стали бронзовыми призерами личного Кубка мира.

Единственная весовая категория, где российские борцы греко-римского стиля остались без наград, - 72 кг. Тут победил венгр Балинт Корпаши. Второе место у армянина Малхаза Амояна. Бронзовые медали пришлись впору Чингизу Арслану из Турции и кыргызстанскому атлету Руслану Цареву.

Сегодня, 14 декабря, на личном Кубке мира в Сербии - заключительный день состязаний представителей греко-римской борьбы. В вечерней части состязаний пройдут финальные поединки и схватки за третье место в весовых категориях 60 кг, 63 кг, 82 кг, 97 кг и 130 кг.

Шансы на награды сохраняют еще три белорусских спортсмена. Через схватки утешительного турнира предстоит пройти Максиму Кажарскому (60 кг) и Радику Кулиеву (82 кг). За бронзу с алжирским спортсменом Абдельджабаром Джеббари сразится Сослан Дауров (63 кг).

Сегодня вступают в спор за медали личного Кубка мира представительницы женской борьбы в весовых категориях 50 кг, 53 кг, 55 кг, 62 кг и 72 кг. Беларусь представят Залина Сидакова (53 кг) и Ирина Курочкина (55 кг). Финальные поединки состоятся 15 декабря.

Старты в Белграде должны были пройти в статусе чемпионата мира, однако в середине ноября руководство Международной федерации борьбы из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, решило сменить формат турнира на индивидуальный Кубок мира. В соревнованиях по греко-римской, женской и вольной борьбе принимают участие свыше 500 спортсменов из более чем 50 стран.-0-