Белорус Кирилл Маскевич вышел в финал индивидуального Кубка мира по борьбе

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Кирилл Маскевич, выступающий в весовой категории 87 кг вышел в финал индивидуального Кубка мира по борьбе, который стартовал в Белграде (Сербия). В первый день турнира состоялись поединки представителей греко-римской борьбы в весовых категориях 55,67,72,77 и 87 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борисовчанин обеспечил себе как минимум серебро престижного турнира. На пути к этому достижению белорус одолел греческого спортсмена Илиаса Пагкалидиса – 8:0, затем оказался сильнее Фабио Парси из Италии — 6:0, а в полуфинале одержал эффектную победу над соперником из Сербии Зураби Датунашвили – 8:3. Соперником белоруса в решающем поединке, станет олимпийский чемпион Рио-2016, россиянин Давит Чакветадзе. Он на пути к финалу был сильнее Йоана Димитрова из Болгарии – 3:1, украинца Семена Новикова – 5:2 и Иранца Хосссейна Нури – 7:0.

В первый день состязания на ковер выходил еще один представитель Беларуси Павел Лях (77 кг). Он начал свой турнирный путь с победы над индийцем Сарьяном Сарьяном – 9:0, но во втором поединке уступил украинскому борцу Ясафу Зейналову – 2:3 и завершил выступление на турнире в Белграде.

Состязания в Белграде (Сербия) должны были пройти в статусе чемпионата мира, однако в середине ноября руководством Международной федерации борьбы было принято решение о смене формата турнира на индивидуальный Кубок мира. В соревнованиях по греко-римской, женской и вольной борьбе примут участие более 500 спортсменов из более чем 50-ти стран.-0-