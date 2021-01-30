Белорус Макар Митрофанов квалифицировался в финал КМ по лыжной акробатике в "Раубичах"

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Макар Митрофанов квалифицировался в финал Кубка мира по лыжной акробатике в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительных состязаниях он занял девятую позицию с оценкой 106,11 баллов. Лидирует россиянин Станислав Никитин, у которого на счету 119,3 балла. Второе место занимает его соотечественник Максим Буров – 115,93 балла. Третье место пока остается за швейцарским лыжным акробатом Пирмином Вернером – 115,49 балла.

Что касается остальных белорусов, то Игорь Дробенков занял в квалификации 14-е место (96,79 балла). Андрей Кузьмин – 16-й (91,65), Станислав Гладченко – 18-й (87,25), Максим Густик – 20-й (79,74), Дмитрий Мазуркевич – 23-й (77,65), Павел Дик – 24-й (76,99) и Вячеслав Тимерцев – 28-й (66,88).

На этапе Кубка мира по лыжной акробатике в РЦОП "Раубичи" выступают представители 11-ти стран. Наряду с белорусскими спортсменами на медали состязаний претендуют лыжные акробаты из России, Украины, Казахстана, США, Канады, Японии, Великобритании, Австралии, Германии, Швейцарии.

После четырех этапов Кубка мира среди мужчин лидирует Максим Буров (Россия) - 400 очков. Лучший из белорусов - Максим Густик (4-е место; 145 очков). У женщин первое место занимает Лора Пил из Австралии - 290 баллов. Обладательница золотой награды Игр в Пхенчхане Анна Гуськова располагается на 10-й позиции с 135 очками, у олимпийской чемпионки Сочи Аллы Цупер - 11-е место и 128 баллов в активе.

Этап Кубка мира по лыжной акробатике проходит с соблюдением всех противоэпидемических норм.-0-