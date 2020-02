Белорус Максим Густик стал 7-м на этапе КМ по лыжной акробатике в Дир-Вэлли, победил россиянин Максим Буров

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Максим Буров выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике в Дир-Вэлли (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Буров продемонстрировал один из самых сложных прыжков среди всех участников суперфинала и не допустил ошибок. Итоговая оценка россиянина - 139 баллов. Вторым стал швейцарец Ноэ Рот, заработавший 126,91 пункта. Тройку сильнейших замкнул еще один россиянин Илья Буров с итоговой оценкой 123,98 очка.

True to his name, Maxim Burov cranked the degree of difficulty knob all the way up to "MAX" and stomped an unreal double full, full, double full for a score of 139.00 and the men's victory at tonight's @Deer_Valley aerials World Cup...



#dvworldcup #fisfreestyle #aerials pic.twitter.com/Xwqv9KOf6P