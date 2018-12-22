Белорус Максим Недосеков и россиянка Мария Ласицкене стали победителями рождественского турнира по прыжкам в высоту

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Недосеков и россиянка Мария Ласицкене стали победителями международного рождественского турнира по прыжкам в высоту, который состоялся в минском торговом центре "Столица", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужских состязаниях приняли участие два украинских прыгуна - прошлогодний победитель этого турнира Виктор Лонской и Дмитрий Демьянюк, а также квартет белорусских "высотников" - Максим Недосеков, Павел Селиверстов, Дмитрий Набоков и Андрей Скобейко. Борьба получилась очень интересной, в итоге триумфатором стал Максим Недосеков, установивший рекорд этих соревнований - 2 м 32 см. Победитель пытался улучшить и этот результат, но планка на высоте 2 м 34 см ему не покорилась.

После окончания турнира Максим Недосеков признался, что не очень доволен итоговым результатом - рассчитывал прыгнуть выше. Он также отметил, что прыгать в такой праздничной атмосфере, под музыку, при великолепной поддержке болельщиков очень здорово.

Максим Недосеков. Фото БФЛА

Второе место занял Дмитрий Демьянюк, третьим стал Андрей Скобейко.

У женщин свой высочайший уровень подтвердила победительница прошлого турнира в ТЦ "Столица" чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене. На этот раз она выиграла с отличным результатом - 2 м 00 см. Она пыталась покорить планку на высоте 2 м 07 см, но все три попытки оказались неудачными. Еще два места на пьедестале почета заняли украинские спортсменки Юлия Левченко и Екатерина Табашник, взявшие высоту 1 м 98 см.

Соревнования в необычном антураже привлекли немало зрителей и получились красочными и запоминающимися.-0-