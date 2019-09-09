Белорус Максим Недосеков выиграл соревнования прыгунов в высоту в матче Европа - США

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Максим Недосеков с лучшим результатом сезона стал победителем соревнований по прыжкам в высоту на матче Европа - США в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке Максим Недосеков преодолел планку на высоте 2 м 35 см - это лучший результат сезона в мире. Белорус пытался прыгнуть еще выше, но 2 м 37 см взять не смог.

Второе место занял российский прыгун Илья Иванюк (2 м 31 см), третий результат у американца Джерона Робинсона (2 м 29 см). Еще один белорус Дмитрий Набоков оказался четвертым (2 м 26 см).-0-

Фото Дениса Костюченко