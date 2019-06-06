Белорус Максим Недосеков завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке он взял планку на отметке 2 м 28 см. Максим Недосеков штурмовал высоту 2 м 31 см, но не справился с ней, допустив ошибку. Первое место в секторе для прыжков в высоту занял Богдан Бондаренко из Украины - 2 м 31 см. Серебряную медаль выиграл Мажд Эддин Газал из Сирии, который затратил меньше попыток в отличие от белоруса - 2 м 28 см.

Метательница копья Татьяна Холодович заняла восьмое место - 61 м 32 см. Победила Лю Хэхэй - 66 м 47 см.

В прыжках в длину Анастасия Мирончик-Иванова стал седьмой - 6 м 59 см. Малайка Михамбо выиграла в этой дисциплине с результатом 7 м 07 см.

Выступавшие в Риме Максим Недосеков, Татьяна Холодович и Анастасия Мирончик-Иванова вошли в состав сборной Беларуси на II Европейские игры в Минске.-0-