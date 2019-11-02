Белорусы Максим Негода и Кирилл Маскевич выиграли бронзу молодежного ЧМ по борьбе в Венгрии

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы Максим Негода (63 кг) и Кирилл Маскевич (87 кг) выиграли бронзовые медали молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе в Будапеште. Максим Негода(63 кг) в споре за третье место оказался сильнее турка Мехмета Чекера – 9:0. Еще одна бронзовая награда в его весовой категории досталась россиянину Фадису Валитову. Серебро у грузина Левана Кавджарадзе, а золото выиграл иранец Мейсам Карамали Далхани. Кирилл Маскевич (87 кг) в поединке за третье место победил хорвата Ивана Гуклека – 6:5. На одной с белорусом ступени пьедестала остановился кубинец Даниэль Грегорич Хечаваррия. Серебро у Гурами Кецуриани из Грузии. Золото обрело украинскую прописку благодаря Семену Новикову. По итогам сегодняшних предварительных поединков как минимум серебро себе обеспечил белорусский "классик" Александр Леончик, выступающий в весе до 67 кг. В решающей схватке ему будет противостоять Мохамед Ибрагим Эльсайед из Египта. За бронзу поспорит еще один белорус, Дмитрий Каминский (97 кг).-0- Подписывайтесь на нас в Telegram и Viber!