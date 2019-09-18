Белорус Максим Сушко результативно провел второй предсезонный матч "Филадельфии" с "Нью-Йорк Айлендерс"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Максим Сушко результативно провел второй предсезонный матч в составе клуба НХЛ "Филадельфии Флайерс" против "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт "Филадельфии".

Максим нанес два броска по воротам оппонентов, один из которых оказался голевым, в середине третьего периода. Также 20 летний хоккеист из Беларуси провел два силовых приема. Увы, но именно потеря Сушко шайбы в чужой зоне стала одной из причин поражения "Флайерс" в овертайме встречи, которая завершилась со счетом 2:3.-0-