Белорус Михаил Одинцов победил финна Джерри Кварнстрома на турнире по ММА в Минске

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Михаил Одинцов победил представителя Финляндии Джерри Кварнстрома на турнире по смешанным единоборствам (ММА) бойцовского промоушена New Fighting Generation, который прошел в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поединок состоялся в весовой категории 70 кг. Михаил Одинцов уверенно контролировал центр октагона на протяжении всего боя, атакуя соперника с дальней дистанции. Финский атлет, который рассчитывал победить с помощью навыков борьбы, ничего не смог противопоставить своему оппоненту. Во втором раунде белорус поставил точку в противостоянии, отправив соперника в технический нокаут.
Обладателем Гран-при в весовой категории до 84 кг стал белорус Владислав Янковский. Он получил право заключить контракт на бой за пояс престижного международного промоушена Bushido.
Во время турнира было проведено 15 поединков, в которых приняли участие 28 бойцов из Беларуси, Финляндии, Франции, Ирака, Украины, Грузии и Латвии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3316 BYN
|2.327 BYN
|2.334 BYN
|USD
|2.0854 BYN
|2.082 BYN
|2.087 BYN
|RUB
|3.2282 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN