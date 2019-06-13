Никита Феоктистов подписал контракт с ХК "Динамо-Минск"

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Никита Феоктистов подписал однолетний двусторонний контракт с хоккейным клубом "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Никита Феоктистов профессиональную карьеру начал во второй команде "Немана". Последние два сезона хоккеист играл в России: за тюменский "Рубин" (ВХЛ) и "Адмирал". В минувшем чемпионате КХЛ нападающий провел 34 матча и набрал 6 очков при показателе полезности "-3" и 12 минутах штрафа.

Этой весной белорус дебютировал в национальной сборной. На счету Никиты Феоктистова три шайбы: в ворота Литвы, Венгрии и Казахстана.-0-