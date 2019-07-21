Белорус Никита Коляда завоевал золото в спортивной ходьбе на ЧЕ (U-20) по легкой атлетике

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Никита Коляда выиграл золотую медаль в спортивной ходьбе на 10 км на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель уже в середине дистанции имел серьезное преимущество и завершил выступление за 41 мин. 10,03 сек. Никита Коляда обновил личный рекорд на сорок секунд. Второе место занял итальянец Риккардо Орсони, а бронзовым призером в ходьбе на 10 км стал Лукаш Недзялек из Польши.

Другой белорус Павел Ольховик занял пятое место.

Золотая медаль Никиты Коляды вторая у сборной Беларуси на чемпионате Европы до 20 лет. Ранее на высшую ступень пьедестала почета поднялся Олег Томашевич, победив в толкании ядра.-0-