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21 января 2020, 08:17

Белорус Никита Вайлупов входит в число лучших бомбардиров гандбольного чемпионата Европы

Никита Вайлупов. Фото из архива
Никита Вайлупов. Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед заключительными матчами основного этапа гандбольного чемпионата Европы белорус Никита Вайлупов входит в число лидеров бомбардирской гонки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После шести проведенных матчей на лицевом счету белоруса 35 мячей. Он делит 3-4-е места с чехом Ондржеем Здрахалой. На первой позиции норвежец Саннер Сагосен, забросивший 42 мяча, вторым идет австрийский гандболист Никола Билык, у которого 39 точных бросков. Линейный белорусской команды Артем Королек забросил 30 мячей и также входит в топ-6 лучших снайперов континентального первенства.

Сборной Беларуси осталось провести на чемпионате Европы лишь один поединок - 22 января в Вене против команды Австрии. 20 января белорусы уступили действующим чемпионам континента испанцам (28:37), а австрийцы проиграли немецкой команде (22:34). Кроме того, хорваты одолели чехов с минимальным преимуществом в счете - 22:21.

Турнирное положение в группе I: Испания - 8 очков, Хорватия - 8, Австрия - 2, Германия - 2, Беларусь - 2, Чехия - 0. Хорваты и испанцы уже обеспечили себе выход в полуфинал.

В группе II, которая базируется в шведском Мальме, встречи предпоследнего тура пройдут сегодня вечером: Португалия - Словения, Норвегия - Исландия, Венгрия - Швеция. Турнирное положение: Норвегия - 6, Венгрия - 4, Словения - 4, Исландия - 2, Португалия - 2, Швеция - 0.

После завершения основного этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из двух групп.-0-

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